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"Filistin Halk Konferansı" düzenlendi

Fetih Hareketi'nin ulusal kurumlardaki münferit tutumunu tartışmak için "Ayrılaşmak, Dışlama ve Yaptırımlarla Mücadele Filistin Halk Konferansı" ismiyle Gazze'de bir halk konferans düzenledi.

28 Ekim 2018 Pazar 22:14
"Filistin Halk Konferansı" düzenlendi

Filistinli siyasi ve toplumsal gruplar, Fetih Hareketi'nin ulusal kurumlardaki münferit tutumunu tartışmak için "Ayrılaşmak, Dışlama ve Yaptırımlarla Mücadele Filistin Halk Konferansı" ismiyle Gazze'de bir halk konferans düzenledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi'nin Ramallah'taki 30. dönem toplantısıyla eş zamanlı düzenlenen konferansta, Filistinli grupların üst düzey yetkilileri yer alırken, Fetih Hareketi yetkililerinden katılım olmadı.

Fetih Hareketi'nin ulusal kurumlardaki münferit tutumunun ele alınacağı konferansta, "2017-Beyrut kararlarına göre birleştirilmiş merkez konseyine evet" yazılı pankart asıldı.

Hamas üst düzey yetkililerinden, Muşır el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk konferansının, "Ramallah'taki Merkez Konseyi dönem toplantısının, ayrılıkçı, partizan ve ulusal uzlaşıdan uzak olduğunu vurguladığını" belirtti.

Konferansın, tek çıkış ve çözüm yolunun Filistin ulusal kurumlarına yeniden hayat kazandırmak olduğunu ifade eden Mısri, "Bu da meşruiyet ruhunun yayılması, genel, başkanlık ve ulusal meclis seçimlerinin yapılmasının yanı sıra ulusal uzlaşı anlaşmalarına da uyulması aracılığıyla gerçekleşecek." dedi

"Filistin halkının iradesine yönelik darbe"

Merkez Komitesi dönem toplantısının geniş kapsamlı bir boykotun gölgesinde yapılmasını, "Filistin halkının iradesine yönelik darbe" şeklinde nitelendiren Mısri, bu durumun Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğü güçlendirdiğini aktardı.

Mısri, Merkez Komitesi'nde alınacak özellikle ulusal birliğe ve Filistinli kurumalara zarar veren kararların hiçbirinin kabul edilmeyeceğinin altını çizerek Filistin yönetimine, "oy kullanarak kendilerini temsil edenleri seçme kararını halka iade etme" çağrısında bulundu.

Uzlaşının Hamas için bir seçenek olarak var olacağına dikkati çeken Mısri, "Fetih Hareketi, ulusal uzlaşı dosyasıyla ilgili siyasi, bağımsız, ABD ve İsrail'in pençesinden azade bir karar alma hakkına sahip değil." ifadesini kullandı.

FKÖ Merkez Konseyi 30. dönem toplantıları bugün Ramallah'ta başlamıştı. Merkezi Konsey toplantıları Hamas Hareketi, İslami Cihad, Demokratik Cephe, Halk Cephesi ve Ulusal Girişim Partisi olmak üzere Filistin'deki beş önemli grup tarafından boykot edilmişti.

FKÖ'nün içinde yer alan Merkez Konseyi, Filistin'de en yüksek yasama kurulu olan Ulusal Meclisin daimi alt kurumlarından biri olarak çalışmalar yürütüyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 22:14
  1. Muş
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Gazze Şeridi
  4. El Mısri
  5. Ramallah
  6. Partizan
  7. Filistin
  8. Amerika
  9. Merkez
  10. Beyrut
  11. İsrail
  12. Hamas
  13. Gazze
  14. Düzey
  15. Uzak
  16. ABD

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