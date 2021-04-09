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Dünya Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Rimon Cezaevi'ndeki güçlerin Filistinli tutuklulara saldırdığını açıkladı
Dünya

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Rimon Cezaevi'ndeki güçlerin Filistinli tutuklulara saldırdığını açıkladı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Rimon Cezaevi yönetimine bağlı güçlerin, bölümlerden birinde Filistinli tutuklulara saldırdığını ve hapishanede büyük bir gerginlik yaşandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 09:13:00 -
Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Rimon Cezaevi'ndeki güçlerin Filistinli tutuklulara saldırdığını açıkladı

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, cezaevi yönetimine bağlı güçlerin günlük kontrolleri sırasında hapishanede bulunan Filistinlilerin kendilerine karşı koyması üzerine onlara saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, olay üzerine saldırının meydana geldiği ve yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bölümde büyük bir gerginliğin hakim olduğu aktarıldı.

Cezaevi yönetiminin takviye güç sevkiyatına devam ettiği aktarılan açıklamada, tüm cezaevlerindeki Filistinlilerin hayatlarından İsrail cezaevi yönetimi sorumlu tutuldu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 450 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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