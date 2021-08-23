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Filistin duyurdu: Üçüncüsü başladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın ve Delta varyantının tespitinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde salgının üçüncü dalgasına girildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 16:19:00 -
Filistin duyurdu: Üçüncüsü başladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ve Delta varyantının tespitinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nde salgının üçüncü dalgasına girildiğini açıkladı.

Bakanlığa bağlı Temel Sağlık Bakım Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mecdi Dahir, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını kapsamındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Dahir, "Temmuz ayının ortalarından sonra enfeksiyon eğrisindeki artış, Gazze Şeridi'nde Kovid-19 salgınında 3. dalgaya girildiğini açık şekilde ortaya koydu." dedi.

Virüs tespit edilen kişilerden alınan örneklerin Ramallah kentindeki özel laboratuvarda incelenmesinin ardından Gazze'de hızla yayılan Delta varyantının tespit edildiğini kaydeden Dahir, Delta varyantının ortaya çıkması ve önleyici tedbirlere uyulmaması gibi nedenlerden ötürü dalganın şiddetli olabileceği konusunda uyardı.

Dahir, Gazze'de yaklaşık 130 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını, hedeflenen sayının ise 1 milyonun üzerinde olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığından bir dizi önlem

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise salgının sağlık merkezlerinde yayılmaması için bir dizi önlem aldıklarını belirtti.

Refakat gibi istisnai durumlar dışında hasta ziyaretinin durdurulduğunu, planlanmış bazı operasyonların askıya alındığını kaydeden Kudra, sağlık merkezlerine gelenlerin de alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurguladı.

Kudra, acil ve istisnai durumlar dışında hastaların sağlık hizmetinden önce aşı kartını ibraz etmeleri gerekeceğini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü, ayrıca sağlık merkezlerinde çalışanların yanı sıra halkla doğrudan temas halindeki meslek çalışanlarına da aşılanmanın şart koşulacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, teşvik amaçlı aşı yaptıranlara para ödülleri verileceğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 1125 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı 122 bine ulaşırken, 116 bin kişi hastalığı atlattı.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında salgın durumunun "kötüleştiği" uyarısında bulunmuş ve Batı Şeria ile Kudüs'ün banliyölerinde Kovid-19'un dördüncü dalgasına girildiğine ilişkin ciddi endişelerinin olduğunu belirtmişti.

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