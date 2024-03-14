Filistin Dışişleri Bakanı: Netanyahu iktidarda kalabilmek için savaşı uzatmak istiyor

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Dışişleri Bakanı Maliki, Güney Afrika'nın Filistin Büyükelçisi Shaun Byneveldt ile bakanlığın Ramallah kentindeki merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede Maliki, "Netanyahu ateşkesle ilgilenmiyor. Tam tersine iktidarda kalabilmek için savaşı mümkün olduğu kadar uzatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına, yaklaşık 600 bin Filistinlinin açlığın eşiğinde olduğuna işaret eden Maliki, uluslararası toplumun Netanyahu üzerinde baskı kurmak için yeterince çaba göstermemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Uluslararası toplumun Filistin meselesine yönelik sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Maliki, Filistin'in ateşkes uygulaması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ABD'ye baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca Maliki, "Batı Şeria'daki Filistin kamplarına günlük baskınlar yapılması, altyapının tahrip edilmesi, Filistinlilerin öldürülmesi, bu kamplarda yaşayanların topraklarını terk etmeye zorlamak için devam eden kısıtlama ve provokasyon tehlikelerine" dikkat çekti.

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Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasıyla ilgili olarak Bakan Maliki, Filistin yönetimi ve halkının Güney Afrika'nın tarihi tutumuna ilişkin takdirlerini belirtti.

"Bu hukuki, insani ve ahlaki çabanın dünyadaki yolsuzlukları ve çifte standartları ortaya çıkarmak açısından son derece önemli olduğunu" vurgulayan Maliki, "Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı alması, İsrail'in Gazze Şeridi'nde halen suçlarını sürdürdüğünü göstermesi açısından da çok önemli." dedi.