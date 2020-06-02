Filistin diasporasından İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı kampanya

BEYRUT (AA) - Filistin Diasporası Halk Konferansı, İsrail'den, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesine karşı kampanya başlattı.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Filistin Diasporası Halk Konferansı, düzenlediği online konferansla İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı başlattığı kampanyayı duyurdu.

Etkinlikte konuşan Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreteri Hişam Ebu Mahfuz, "İsrail Filistin toprakları üzerindeki kontrolünün derinleştirmek için dünyanın koronavirüsle meşgul olduğu bu dönemi kullanmaya çalışıyor." dedi.

Ebu Mahfuz, İsrail'in yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini ve Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni kanun çıkararak ilhak etmeye çalıştığını belirterek, başlattıkları kampanyayla Siyonist yayılmacılığa karşı Batı Şeria'yı savunmayı amaçladıklarına dikkati çekti.

İsrail'in ilhak planına karşı çıkılması için Filistinlilere, Araplara ve İslam alemine çağrıda bulunan Ebu Mahfuz, işgalin sonlandırılarak Filistinli mültecilere dönüş hakkı tanınmasını istedi.

Konferansa Batı Şeria'dan katılan Necah Ulusal Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Abdülsettar Kasım, Filistin Kurtuluş Örgütünün tüm Filistinli grupları kapsayacak yeni bir birlik oluşturması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Milletvekili Suud Ebu Mahfuz ise İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak planına ilişkin, "Ürdün'ün bu konudaki tavrı gayet net. Ürdün'ün İsrail'e ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde baskı yapma imkanı var." şeklinde konuştu.

- İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

İsrail ve ABD'li yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunabilecek.