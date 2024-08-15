Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın o sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı

RECEP YEŞİL

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'deki "Filistin Konulu Olağanüstü Oturum"da dünyaya seslendi.

Abbas'ı dinleyenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

"Gazze'deki en ufak çocuğun hayatından daha değerli değildir"

Filistin lideri açıklamasında “Filistin Konulu Olağanüstü Oturum”da dünyaya seslenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'Samimi duyguları ve asil duruşuyla Filistin halkını ve haklı davasını destekleyen kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ediyoruz. Çözüm yolu kalmadı, Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldım. Bunun bedeli hayatımız bile olsa, hayatımız Gazze'deki en ufak çocuğun hayatından daha değerli değildir. Ya zafer ya şehadet.' dedi.

Abbas'ın bu sözleri Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.

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