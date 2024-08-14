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Gündem Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi
Gündem

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-14 19:36:00 -
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un olağanüstü toplantı çağrısı üzerine yarın toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı taşıyan uçak, saat 18.20 sıralarında Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Abbas'ı ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Buyükelçisi Faed Mustafa ve diğer yetkililer karşıladı.

Uçağın iniş yapmasının ardından Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için havalimanından ayrılarak Beştepe'ye doğru hareket etti.

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