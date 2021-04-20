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Dünya Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçimler için yoğun uluslararası diplomasi yürütüyor
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçimler için yoğun uluslararası diplomasi yürütüyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Kudüs'te de olmak üzerek tüm Filistin topraklarında seçimlerin yapılması için İsrail'e baskı yapmaları hedefiyle yoğun görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 04:57:00 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas, seçimler için yoğun uluslararası diplomasi yürütüyor

Abbas, Ramallah'taki Başkanlık Merkezinde düzenlenen Fetih Hareketi Merkez Komite toplantısında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeyle seçimlere ilişkin görüşmeler yaptığını söyledi.

Kudüs'te de yapılması planlanan seçimlere dair İsrail tarafından hala bir cevabın gelmediğini hatırlatan Abbas, kararlaştırılmış vakitte seçimlerin icrası için ilerlediklerini vurguladı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

 

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