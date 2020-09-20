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Aktüel Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ile diyalog için baskıları reddediyor
Aktüel

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ile diyalog için baskıları reddediyor

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul: - "Filistin yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmasından önceki duruma hiçbir zaman dönmeyecek"

Yeniakit Publisher
2020-09-20 01:29:04 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ile diyalog için baskıları reddediyor

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerden ABD yönetimi ile görüşmesi için baskıya maruz kaldığını ancak Abbas'ın bunu reddettiğini söyledi.

Filistin resmi televizyonuna açıklama yapan Alul, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkan Abbas, ABD yönetimi ile görüşmesi ve İsrail'in kestiği gümrük gelirlerini alması için Arap kardeşlerden ve uluslararası çevrelerden benzeri görülmemiş baskılara maruz kalıyor, ancak bunu kabul etmiyor. Bu merhalede, Filistin'in tercihi meydan okumaya karşı durmaktır. Herkes onların Filistin davasını tasfiye etmek istediklerini çok iyi biliyor. Filistin yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmasından önceki duruma hiçbir zaman dönmeyecek."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria topraklarından bazı bölgelerin ilhakına ilişkin alınan kararın ardından 19 Mayıs'ta İsrail ve ABD ile imzalanmış tüm anlaşmalardan ve protokollerden çekildiğini ilan etmişti.

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