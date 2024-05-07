Filistin davasındaki dik duruşunu yeni bir hamleyle perçinledi! Ümmet sana minnettar Erdoğan

Eski Türkiye'nin askeri ve bürokratik vesayetini bitiren, ülkeyi ele geçirmeye çalışan FETÖ gibi dış istihbarat aparatlarını bertaraf eden, her anlamda bağımsız bir Türkiye için büyük hamlelere imza atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak terör devleti İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduklarını açıkladı. Erdoğan’ın her zaman olduğu gibi bir kez daha elini taşın altına koyduğunu belirten Star yazarı Yakup Köse, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünlere büyük bedeller ödemeyi göze alarak geldi. Eski Türkiye'nin askeri ve bürokratik vesayetini bitirdi. Ülkeyi ele geçirmeye çalışan FETÖ gibi dış istihbarat aparatlarını bertaraf etti. Her anlamda bağımsız bir Türkiye için büyük hamlelere imza attı.

Tabii ki bunların bir bedeli vardı. Birçok defa yapılan darbe teşebbüsleriyle bu bedel ödetilmeye çalışıldı. Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ve halkın desteğiyle bu badirelerden geçildi.

Terör devleti İsrail 7 aydır Gazze'de soykırım yapıyor. İsrail'in terörüne devlet çapında en sert tepkiyi de Türkiye gösteriyor. İsrail'in işgaline direnen Hamas'ı bir terör örgütü olarak dünyaya kabul ettirme çabalarına Başkan Erdoğan karşı çıkıp Hamas'ı kurtuluş savaşçıları olarak tanımladı. Bu tanımla hem dışarıdaki hem de içerideki İsrail unsurlarını rahatsız etti.

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"Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim." diyen Başkan Erdoğan'ın Filistin davasındaki dik duruşu yeni bir hamleyle perçinlendi. Türkiye, terör devleti İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu.

(…) Başkan Erdoğan her zaman olduğu gibi bedel ödemeye hazır, ya bizler?”