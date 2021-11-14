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Dünya Filistin Başbakanı Iştiyye'den açlık grevindeki Filistinli için acilen harekete geçilmesi çağrısı
Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye'den açlık grevindeki Filistinli için acilen harekete geçilmesi çağrısı

Filistin Başbakanı Iştiyye, uluslararası insan hakları kurumlarına, İsrail hapishanesinde açlık grevinde olan ve ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğu belirtilen Fesfus'un hayatının kurtarılması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:35:00 -
Filistin Başbakanı Iştiyye'den açlık grevindeki Filistinli için acilen harekete geçilmesi çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası insan hakları kurumlarına, İsrail hapishanesinde 122 gündür açlık grevinde olan ve ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğu belirtilen

Kayid el-Fesfus'un hayatının kurtarılması için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Filistin Hükümeti Sözcüsü İbrahim el-Mulhim, yazılı açıklamasında, Fesfus'un sağlık durumunun çok kötüye gittiğine işaret etti

El-Mulhim, "Başbakan, uluslararası insan hakları kurumlarından 122 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklunun hayatının kurtarılması için acilen harekete geçilmesini ve açlık

grevindeki tüm tutukluların, idari tutukluluklarının sona erdirilmesini istedi." ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyeti de Fesfus'un her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü

çocuklardan oluşuyor.

 

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