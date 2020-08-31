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Aktüel Filistin Alimler Birliğinden Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına kınama:
Aktüel

Filistin Alimler Birliğinden Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına kınama:

"Bu, kelimenin tam manasıyla bir suçtur. Bu suçun faillerinin cezalandırılmasını ve ülkedeki yetkililerden bu konu üzerine ciddi bir şekilde eğilmelerini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:57:19 -
Filistin Alimler Birliğinden Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına kınama:

GAZZE (AA) - Filistin Alimler Birliği, Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yırtmasını kınayarak bunun bir suç olduğunu belirtti.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Oslo'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasının kınandığı kaydedildi.

"Bu, kelimenin tam manasıyla bir suçtur. Bu suçun faillerinin cezalandırılmasını ve ülkedeki yetkililerden bu konu üzerine ciddi bir şekilde eğilmelerini bekliyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Arap ve İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'i koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da dün İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun parlamento önünde düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim yırtılmıştı.



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