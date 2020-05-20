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Dünya

Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:02:00 - 2020-05-20 00:17:24
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildi

İsrail'i Batı Şeria'da hakimiyet alanını genişletmeye çalışması durumunda ikili anlaşmaları feshedecekleri konusunda birçok kez uyaran Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu. 'Tel Aviv yönetiminin Filistin topraklarında yayılma niyetinde olduğunu' söyleyen Abbas, Filistinlileri bu yönde bir karar aldığını belirtti.

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