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İSLAM Filipinli genç Müslüman oldu
İSLAM

Filipinli genç Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-15 15:36:00 -
Filipinli genç Müslüman oldu

Nevşehir’de arkadaşlarından etkilenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencisi Filipinler uyruklu Mıchael Adrıane Quılala Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Nevşehir İl Müftülüğüne müracaat eden Filipinli Mıchael Adrıane Quılala ‘’Mehmet’’ ismini alarak Kelime-i Şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve duygulu anların yaşandığı merasimde, İl Müftü Vekili Selami KURT, genç üniversite öğrencisi Mıchael Adrıane Quılala’ya İslam dini hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra ihtida merasimine geçildi. Müslüman olmak için İslamiyet’i araştırdığını ifade eden Mıchael Adrıane Quılala, kendi arzusuyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Quılala, "Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum" şeklinde konuştu.

İl Müftü Vekili Selami Kurt da, "Allah katında tek din İslam’dır. Araştırmaları sonucunda Müslüman olan genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.

Müslüman olan üniversite öğrencisi Mıchael Adrıane Quılala’ya İl Müftü Vekili Selami Kurt tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığının yabancı dillerde bastırılan Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve İslamiyet’i anlatan çeşitli kitaplar hediye edildi.

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