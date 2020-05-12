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Aktüel

Filipinler'in başkentinde karantina, mayıs sonuna kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:55:26 -
Filipinler'in başkentinde karantina, mayıs sonuna kadar uzatıldı

KUALA LUMPUR (AA) - Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başkent Manila'da ilan edilen karantina uygulaması, bu ayın sonuna kadar uzatıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, basın açıklamasında, Kovid-19 salgınının ikinci veya üçüncü dalgasını önlemek için her türlü tedbiri alacaklarını belirterek "Bazı bölgelerde, karantina uygulaması devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda başkent Manila'da 11 haftadır süren karantina uygulamasının 31 Mayıs'a kadar uzatılacağını bildiren Duterte, başkentin dışında kalabalık nüfusa sahip Cebu kenti ile Laguna eyaletindeki karantinanın da aynı tarihe kadar uzatılacağını kaydetti.

Duterte, karantinanın uygulandığı diğer bölgelerde de Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak hafifletileceğini belirtti.

Filipinler'de toplam Kovid-19 vakaları bugün 264 artarak 11 bin 350'ye, vefat sayısı ise 25 artışla 751'e yükseldi.

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