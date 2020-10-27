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Aktüel Filipinler'i vuran Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da binlerce kişi tahliye ediliyor
Aktüel

Filipinler'i vuran Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da binlerce kişi tahliye ediliyor

Filipinler'in Batangas eyaletinde afet durumu ilan edildi - Vietnam Başbakanı Phuc, yaklaşık 1,3 milyon kişinin tahliyesine hazırlanılmasını emretti

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:23:45 -
Filipinler'i vuran Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da binlerce kişi tahliye ediliyor

HANOI (AA) - Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki bölgelerde etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Filipinli yetkililer, rüzgar hızı saatte 125 kilometreyi aşan tayfun nedeniyle 120 binden fazla kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Bölgede "Quinta" adıyla da bilinen tayfun nedeniyle en az 3 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, 13 kişiden de haber alınamadığını ifade etti.

Yetkililer, kayıp kişilerle ilgili arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

- Batangas'ta afet durumu

Bu arada, ülke medyasındaki haberlere göre, tayfunun vurduğu Batangas eyaletindeki yıkım ve hasar nedeniyle afet durumu ilan edildi.

Batangas Belediye Başkanı Beverley Rose Dimacuha, arama, kurtarma ve rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılması amacıyla "Tayfun Quinta Nedeniyle Batangas'ta Afet Durumu İlan Edilmesi" başlıklı kararnameyi imzaladı.

Böylelikle, Batangas'ta afete müdahale kaynaklarının kullanımı ve temel ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi sağlanmış oldu.

Diğer yandan, ülkenin tayfun açısından yüksek riskli olarak belirlenen bölgelerinde yaşadığı için tahliye edilenler, havanın açılması üzerine evlerine dönmeye başladı.

Ancak bu kişiler arasında evleri zarar görenler, tahliye merkezlerinde kalmaya devam edecek.

- Vietnam'da Molave hazırlıkları

Filipinler'in deniz aşırı komşusu Vietnam'da, yaklaşmakta olan Molave Tayfunu nedeniyle deniz seviyesinin altındaki yerlerde yaşayan bir milyondan fazla kişinin güvenli yerlere tahliyesine başlandı.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, tayfunla ilgili düzenlenen bir toplantıda, yerel yetkililere yaklaşık 1,3 milyon kişiyi tahliye etmeye hazırlanması talimatı verdi.

Phuc, "Halkın hayatını kurtarmak için tetikte olmalıyız. İnsanların güvenli yerlere alınması en önemli görev." ifadesini kullandı.

Molave Tayfunu'nun, saatte 135 kilometreyi aşan bir rüzgar hızıyla ülkenin özellikle güney bölgelerini etkisini altına alması bekleniyor.

Yetkililer, tayfunun seyredeceği güzergahın netlik kazanmasının ardından tahliye edilecek kişi sayısının netlik kazanabileceğini belirtti.

Halihazırda şiddetli yağışlar nedeniyle zor günler geçiren Vietnam'da, sel ve toprak kaymalarında ay başından bu yana 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti, birçok kişiden ise haber alınamıyor.

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