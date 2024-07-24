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Dünya Filipinler’i Gaemi Tayfunu vurdu: 4 kişi öldü
Dünya

Filipinler’i Gaemi Tayfunu vurdu: 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:21:00 -
Filipinler’i Gaemi Tayfunu vurdu: 4 kişi öldü

Filipinler’i vuran Gaemi Tayfunu, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Batangas eyaletinde meydana gelen heyelanda 4 kişi öldü.

Filipinler’in kuzeyini Gaemi Tayfunu vurdu. Başkent Manila'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, dağlık bölgelerde toprak kayması meydana geldi. Manila'da ciddi sel uyarılarının ardından acil durum ilan edildi.

Araçların göle dönüşen sokaklarda mahsur kaldığı Manila’da evlerinde yardım bekleyenleri tahliye etmek için kurtarma ekipleri gönderildi. Resmi kurumlarda çalışmalara bir gün ara verilirken dersler ertelendi, en az 80 uçuş iptal edildi. On binlerce kişinin olumsuz hava şartları nedeniyle elektriksiz kaldığı kentte, selden etkilenenler alışveriş merkezlerine sığındı.

Son 24 saatte başkentin 200 milimetreden fazla yağış aldığı belirtilirken, şiddetli yağışların bugün de etkisini sürdüreceği açıklandı.

Heyelanda 4 kişi öldü

Polis tarafından bugün açıklamada, Manila'nın güneyindeki Batangas eyaletinde meydana gelen heyelanda hamile bir kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Eyaletteki üç ana yol toprak kayması sonucu trafiğe kapandı.

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