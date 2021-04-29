Filipinler'den "Ada Sınıfı Korvet" hamlesi

Konuyla ilgili olarak ASFAT’tan yapılan açıklamada, "Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E SOBEJANA başkanlığındaki Filipinler heyeti, ASFAT’a ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, ASFAT ile Filipinler Silahlı Kuvvetleri arasında potansiyel iş birliği fırsatları değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere; Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo J. BACORDO başkanlığındaki heyet, on gün önce ASFAT’a bir ziyaret düzenlemişti. Ziyarette, ASFAT ve Filipinler Deniz Kuvvetleri arasında potansiyel iş birliği fırsatları değerlendirilmişti.

Filipinler’in Korvet İhtiyacı

Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın, halihazırda 12 adet korvet tipi savaş gemisi tedarik etme planı bulunuyor. Bu korvetlerin ana rolünün ise "denizaltı savunma harbi (DSH)" olacağı bilinmekte.

MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen ADA Sınıfı Korvetler de denizaltı savunma harbi ana rolünde geliştirilmiş savaş gemileridir. Milli imkanlarla geliştirilmiş güçlü sonar sistemine sahip olan MİLGEM Korvetleri, halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyorlar.

Öte yandan Türk savunma sanayii, Pakistan’a ve Ukrayna’ya MİLGEM Korveti ihracatı başarısı göstermiş durumda.