Filipinler’de turistlere yılan masajı

Filipinler’de özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, daha çok turist çekmek için ziyaretçilerine yılan masajı yaptırmaya başladı.

Filipinler’deki altıncı büyük ve dördüncü en kalabalık ada olan Panay’ın Aklan şehri yakınlarındaki Kalibo sahil kasabasında özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, turistlere yılan masajı yapmaya başlayınca müşterilerinde artış başladı. Ramon Deo’nun yalnızca yılanlara has hayvanat bahçesindeki albino (beyaz) yılanlar turistlere masajı hizmeti sunuyor. Yılan masajı hizmeti alan turist yere yatarak üstünde yılanların rahatça gezinmesine izin veriyor. Turistler yılan masajının heyecan verici olduğunu söylüyor.