0553 313 94 23

Filipinler’de turistlere yılan masajı

Filipinler’de özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, daha çok turist çekmek için ziyaretçilerine yılan masajı yaptırmaya başladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:44
Filipinler’de turistlere yılan masajı

Filipinler’de özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, daha çok turist çekmek için ziyaretçilerine yılan masajı yaptırmaya başladı.


Filipinler’deki altıncı büyük ve dördüncü en kalabalık ada olan Panay’ın Aklan şehri yakınlarındaki Kalibo sahil kasabasında özel bir hayvanat bahçesi olan Ramon Deo, turistlere yılan masajı yapmaya başlayınca müşterilerinde artış başladı. Ramon Deo’nun yalnızca yılanlara has hayvanat bahçesindeki albino (beyaz) yılanlar turistlere masajı hizmeti sunuyor. Yılan masajı hizmeti alan turist yere yatarak üstünde yılanların rahatça gezinmesine izin veriyor. Turistler yılan masajının heyecan verici olduğunu söylüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saldırıların ardından 124 bin Türkiye sınırına göç etti
    1. Saldırıların ardından 124 bin Türkiye..
    2. Başakşehir’de futbolcular ve teknik..
    3. Sarımsak festivalinde halk oyunları..
    4. Lütfi Bergen’den evlilik karşıtı..
    5. Şampiyon sezona Denizli'de başlıyor!
    6. Kuzeyşehir 5’inci etap için kura..
    7. Kırşehir'de 'maganda kurşunu' isabet..
    8. İran'dan "tankerin serbest bırakılması..
    9. Dumlupınar’da şehitliklerde çalışmalar..
    10. Türkiye bayramda "yollara düştü"
    11. Tatil için geldiği memleketinde..
    12. İlçe protokolü birlik ve beraberlik..
    13. Amerika'dan kritik İran açıklaması!
    14. Aslanapa’da çöp konteynerleri..
    15. BiP’ten bir rekor daha
    16. Öğrenciler duygularını kahvaltı..
    17. Aksaray’da minibüs ile hafriyat..
    18. Emet’te Kaplıcalar Caddesi yeni..
    19. Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında
    20. Medipol Başakşehir'e MHK'den..
    21. ŞSM’de açık hava konseri
    22. Azmiyle engelleri aştı
    23. Üniversite elektronik kayıt nasıl..
    24. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    25. Esed rejimi ve Rusya'nın Kurban..
    26. "Tüp mide ameliyatı"yla zayıflayıp..
    27. Ganalı yıldız Attamah Rizespor'da
    28. (Özel) Ege’de düzensiz göçmen sayısı..
    29. Saklı Şelaleye yürüyüş yolu
    30. GAÜN’den ayakkabı üreticilerine dev..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor