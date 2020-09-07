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Aktüel Filipinler'de transeksüel bir kişiyi öldürmek suçundan hüküm giyen ABD askeri affedildi
Aktüel

Filipinler'de transeksüel bir kişiyi öldürmek suçundan hüküm giyen ABD askeri affedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 16:44:59 -
Filipinler'de transeksüel bir kişiyi öldürmek suçundan hüküm giyen ABD askeri affedildi

MANİLA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin transeksüel bir kişiyi öldürmek suçundan hüküm giyen ABD askerini affettiği bildirildi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Duterte'nin 2014 yılında Filipinler vatandaşı bir transeksüeli öldürerek 10 yıl hapis cezası alan ABD Deniz Kuvvetleri askeri kıdemli er Joseph Scott Pemberton'u affettiğini duyurdu.

Filipinler vatandaşı Jennifer Laude'yi öldüren Pemberton'un affedilmesi, maktulün ailesi başta olmak üzere çok sayıda insan hakları örgütü tarafından tepkiyle karşılandı.

Duterte ise bugün yaptığı bir konuşmada af kararını savunarak "Adil olmaya çağrıldığınız bir zaman varsa, adil olun." ifadesini kullandı.

Pemberton'un avukatı Rowena Garcia-Flores, müvekkilinin karardan dolayı mutlu olduğunu ve Laude'nin ailesinden özür dilemek istediğini söyledi.

Amerikalı askerin cezasının infazı, taraflar arasında imzalanan Ziyaret Kuvvetleri Anlaşması hükümleri uyarınca başkent Manila'da iki ülke askerleri tarafından ortaklaşa korunan askeri bir kampta uygulanıyordu.








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