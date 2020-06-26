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Aktüel

Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduklarından şüphelenilen 4 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:14:49 -
Filipinler'de terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduklarından şüphelenilen 4 kişi öldürüldü

ANKARA (AA) - Filipinler'in başkenti Manila'da terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduklarından şüphelenilen 4 kişi öldürüldü.

Manila Emniyetinden yapılan açıklamada, DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi olduklarından şüphelenilen 4 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda bir polis memurunun yaralandığını aktarılarak, terör şüphelilerini saklandığı evde bomba yapımında kullanılan malzemeler, örgüte ait semboller ve para transferi belgeleri ele geçirildiği ifade edildi.

4 terör şüphelisinin terör örgütü Ebu Seyyaf'a fon sağlamakla suçlandığı belirtildi.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet olayları ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

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