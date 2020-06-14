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Aktüel

Filipinler'de polis karakoluna saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:35:16 -
Filipinler'de polis karakoluna saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

ANKARA (AA) - Filipinler'de karakola düzenlenen saldırıda 2 polis öldü, 2 polis yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, Filipinler'in güneybatısındaki Sulu kentine bağlı Parang kasabasında dün polis karakoluna motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Filipinler emniyeti, saldırıda 2 polisin öldüğünü, 2 polisin yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın düzenlediği tahmin edilirken emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıda yaralanan 2 polis, tedavi aldına aldı.

Filipinler'de parlamentonun alt kanadı, 4 Haziran'da muhalefet ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen yeni terörizmle mücadele yasa tasarısını onaylamıştı.

Tasarının, "terörist bir eylemin planlanması, hazırlığı, kolaylaştırılması ve eğitiminin verilmesi, terörizm hazırlığıyla bağlantılı nesnelere sahip olunması ya da doküman biriktirilmesi gibi faaliyetlerde bulunanlara şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasını öngördüğü" belirtilmişti.

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