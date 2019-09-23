Filipinler'de otel çöktü: 2 ölü, 1 yaralı

Filipinler'in başkenti Manila'da yıkımı devam eden eski bir otelin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Manila Belediye Başkanı Francisco Isko Moreno, yaptığı açıklamada, başkentte uzun zaman önce kapanan ve yıkımı devam eden Sogo Otel'in bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü kaydetti.

Moreno, otelin çökmesi sonucu iki işçinin hayatını kaybettiğini ve bir işçinin yaralandığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.