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Aktüel

Filipinler'de Kovid-19 vakalarının yüzde 19'u sağlık çalışanı

2020-04-29 19:58:49 -
Filipinler'de Kovid-19 vakalarının yüzde 19'u sağlık çalışanı

ANKARA (AA) - Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 19'unun sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

Philstar'da yer alan habere göre, sağlık yetkilileri çarşamba günü itibarıyla 1552 sağlık çalışanında Kovid-19 saptandığını, bunun ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 19'una karşılık geldiğini belirtti.

Yetkililer ülkede koronavirüs vaka sayısının 254 artarak 8 bin 212'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının da 28 artarak 558'e çıktığını ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada en az 35 bin sağlık çalışanına Kovid-19 bulaştığını açıklamıştı.



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