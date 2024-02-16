Filipinler'de heyelan: 92 ölü!
Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.
Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.
Davao de Oro bölgesel yönetiminin Facebook hesabından, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi kaynak gösterilerek, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, toprak kaymasının etkili olduğu bölgelerde ölü sayısının 92'ye çıktığı, 36 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.