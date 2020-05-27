  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Filipinler'de bir Amerikalı çocuklara cinsel istismar suçlamasından müebbet hapse mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:20:33 -
Filipinler'de bir Amerikalı çocuklara cinsel istismar suçlamasından müebbet hapse mahkum edildi

MANİLA (AA) - Filipinler'de mahkeme, çocuklara cinsel istismarla suçlanan bir Amerika vatandaşını ömür boyu hapse çarptırdı.

Filipinler'in Pampanga bölgesinde görülen davada hakim Irineo Pangilinan, Amerikan David Timothy Deakin'in Filipinli çocuklara yönelik cinsel istismardan ve insan ticaretinden suçlu bulunduğunu kaydederek, Deakin'e müebbet hapis cezası verildiğini bildirdi.

Ulusal Araştırma Bürosu yetkilisi Janet Francisco, yaptığı açıklamada, Deakin'e verilen cezanın suçlulara önemli bir uyarı olduğunu dile getirerek, istismar internet üzerinden yapılsa bile kanundan kaçılamayacağını belirtti.

Francisco, 2000 yılından bu yana Filipinler'de yaşayan Deakin'in Mabalacat kentinde Nisan 2017'de internet üzerinden çocuklara yönelik istismar suçlarından gözaltına alındığını ifade etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı