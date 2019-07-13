Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem! Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi. Sarsıntının en fazla adadaki Cagayan de Oro şehrinde hissedildiği kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.