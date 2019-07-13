Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem!
Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.13 Temmuz 2019 Cumartesi 08:54
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Sarsıntının en fazla adadaki Cagayan de Oro şehrinde hissedildiği kaydedildi.
Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
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