Filipinler, devasa T129 ATAK helikopteri aldılar: Saldırı Filosu’nda görev alacağı tahmin ediliyor! İhracatında işlem tamam

Nijerya, hava kuvvetlerini Türk ve Amerikan helikopterler ile güçlendiriyor

“CAS, Federal Hükümetin taahhüdü aracılığıyla Nijerya Hava Kuvvetleri’nin Savaş Düzeninin tamamen elden geçirildiğine ve iyileştirildiğine tanık oldu. Yaklaşık 2 hafta önce ek 2 adet DA-62 gözetleme uçağını teslim alındı ve bunun yalnızca 2 gün sürdü. İki adet T-129 taarruz helikopteri teslim alındı.”

Filipinler, devasa T129 ATAK helikopteri aldılar:

Filipinli savunma sanayii araştırmacısı Max Montero tarafından yapılan paylaşımda Filipinler’in T129B siparişi kapsamında son teslimatı aldığı belirtildi. Teslimat, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan A400M nakliye uçağıyla gerçekleşti. Teslim alınan T129 ATAK helikopterleri 18. Saldırı Filosu’nda görev alacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopterlerin Filipinler’e ilk teslimatı Mart 2022’de gerçekleşmişti. İlk parti teslimatında 1. ve 2. T129B ATAK helikopterleri yer almıştı. İkinci parti teslimatında 3. ve 4. T129’lar yer almıştı ve 2022 yılının son ayında gerçekleşmişti.

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Filipinler’in T129 ATAK helikopteri tedarik süreci

Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) teknik çalışma grubu, ilk olarak 2018’in sonlarında taarruz helikopteri programı için T129 ATAK helikopterini seçmişti. O zamandan beri, T129 ATAK’ın ABD yapımı LHTEC CTS800-400A motorunun ihracat kısıtlamaları nedeniyle platformun Filipinler Hava Kuvvetleri’ne satışı ertelenmişti.

Temmuz 2020’de Filipinler Millî Savunma Bakanlığı (DND) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in, Türkiye’nin helikopteri ihraç etme konusunda yaşadığı sorunlara rağmen T129 ATAK platformunu satın alma niyetini koruduğu belirtilmişti. DND Halkla İlişkiler Şefi Arsenio Andolong ise “DND, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından sunulan T129 ATAK’ın devralınmasıyla ilerleyecek. Türkiye’nin devralımdan önce belirli garantileri taahhüt etmesini talep edeceğiz.” şeklinde konuşmuştu.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Türk taarruz helikopterlerinin alımına ilişkin sözleşmeyi Temmuz 2020’de imzalamıştı. 6 adet T129 ATAK helikopterinin teslimatının bitimi olarak 2024 yılı hedefi konmuştu. PAF sözcüsü Albay Maynard Mariano yaptığı açıklamada, 6 adet T129 ATAK helikopteri için toplam sözleşme bedelinin 13.7 milyar PHP olduğunu, buna lojistik destek ile pilotların ve mürettebatın Türkiye’deki eğitimini de dahil ettiğini eklemişti. Yapılan bu son teslimat ile birlikte 2023 yılı bitmeden bu hedefe ulaşılmış oldu.

T129 ATAK helikopterinin Filipinler’e satışı ile ilgili onayların tamamlanmasının ardından, Filipin Hava Kuvvetleri 15. Saldırı Filosu’na bağlı pilot ve mürettebatlar, Ankara’da ki TUSAŞ tesislerinde T129 Atak helikopteri eğitimi görmeye başladı. İlk gelen ekipten sonra eğitim için Türkiye’ye pilot ve uzman gelmeye devam etmişti.

Bir başka haberde şöyle servis edildi:

Öte yandan SavunmaSanayiST-com’un savunma kaynaklarından teyit ettiği bilgilere göre; TUSAŞ, Filipinler’e yönelik 5’inci ve 6’ncı ATAK helikopterlerinin teslimatlarını da tamamladı. Böylelikle Türkiye’nin hayata geçen ilk taarruz helikopteri ihracatında bütün teslimatlar tamamlanmış oldu.

Yaklaşık 280 milyon ABD Dolar bedeli olan sözleşme kapsamında Filipinler’e 6 adet T129 ATAK helikopteri teslim eden TUSAŞ, ilave helikopter ihracatı gerçekleştirmeyi de hedefliyor. Filipinler, ATAK’ın yanında Roketsan CİRİT Füzesi de tedarik etti. Öte yandan TUSAŞ, Nijerya’ya da T129 ATAK teslimatlarını sürdürüyor. Pakistan’a yönelik 30 adetlik ATAK ihracatı ise motor konusundaki ihracat izni sorunu sebebiyle 2018’den bu yana beklemede.

T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.