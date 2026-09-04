Filipinler başkan yardımcısı hakkında yakalama kararı

Filipinler'in Quezon şehrindeki bir mahkeme, Başkan Yardımcısı Sara Duterte-Carpio hakkında ölüm tehdidiyle ilgili olarak tutuklama emri çıkardı.

Quezon City Bölge Mahkemesi, kendisinin öldürülmesi durumunda Cumhurbaşkanı Ferdinand Marcos'u, eşi Liza Araneta-Marcos'u ve eski Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürecek biriyle konuştuğunu söylediği açıklamaları nedeniyle, üç ayrı ağır tehdit suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık, her bir suçlama için 120.000 peso (2.100 dolar) kefalet önerdi. Duterte-Carpio'nun savunma ekibi, yargı yetkisi sorunlarını ve anayasal olarak korunan yetkililerin usulsüzlükten muafiyetini gerekçe göstererek suçlamaların düşürülmesi için bir dilekçe sundu.

Başkan Yardımcısı daha önce yaptığı açıklamada, sözlerinin "kötü niyetle bağlamından koparıldığını" ve suikast girişimi iddialarının yalnızca kendi güvenliğine yönelik tehdidi vurgulamak amacıyla ortaya atıldığını belirtmişti. Bu arada, aynı suçtan dolayı açılan isyan suçlamaları daha önce mahkeme tarafından düşürülmüştü.

Cumhurbaşkanına yönelik tehditler, şu anda Senato'da görüşülmekte olan Sara Duterte aleyhindeki azil davasındaki suçlamalardan birinin de temelini oluşturdu.

Sara'nın avukatı yaptığı açıklamada, başkan yardımcısının yasadan kaçma niyetinde olmadığını ve tüm yasal yollarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.