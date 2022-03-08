Filipinler ATAK Helikopterlerine kavuştu

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; TUSAŞ, bugün Filipinler’e yönelik ilk T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatını gerçekleştirdi. TUSAŞ Tesislerinin hemen yanında bulunan Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na nakledilen ATAK helikopterleri, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki adet A400M kargo uçağına yüklenerek Filipinler’de bulunan Clark Hava Üssü’ne nakledildi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı TUAF209 ve TUAF210 uçuş kodlu iki A400M, teslimat yolculuğu sırasında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan bir havalimanında yakıt ikmali de gerçekleştirdi.

Uçaklar, yakıt ikmalinin ardından Filipinler’de bulunan Clark Hava Üssü’ne intikal etti.

Yaklaşık 280 milyon ABD Doları bedel ile 6 adet ATAK helikopterinin satışının gerçekleştirildiği Filipinler, Türkiye’nin ardından ATAK helikopterlerini kullanmaya başlayan ikinci ülke olacak. İlk parti teslimat ile 3 veya 4 ATAK’ın, Filipinler’e teslim edildiği tahmin ediliyor. İkinci parti teslimat ise bu yıl sonunda veyahut gelecek yıl gerçekleştirilecek.

T129 ATAK Helikopteri

T129 ATAK; 500 adet 20 milimetrelik top mühimmatı, 16 adet Roketsan CİRİT Füzesi, 8 adet L-UMTAS veya UMTAS Füzesi, 8 adet Stinger Füzesi veya 76 adet 70 milimetrelik roketle teçhiz edilebilmektedir.

Helikopter gücünü, her biri 1.373 shp’lik iki adet LHTEC-CTS800-4A Turboşaft Motoru’ndan almaktadır. Azami 281 km/sa hıza ulaşabilen helikopter; 3 saat havada kalış süresine, 537 kilometre menzile ve 15.000ft irtifa tavanına sahiptir.

Filipinler’e ilaveten Türkiye, Pakistan ile de T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ihracatına yönelik bir anlaşma imzalamıştır. Şu ana kadar 70 adetten fazla ATAK helikopteri üretilmiştir. T129 ATAK, halihazırda Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Pakistan’a yönelik 30 adetlik T129 ATAK ihracatı ise ABD’nin motor konusundaki ihracat izinlerini henüz vermemesi sebebiyle beklemektedir.

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