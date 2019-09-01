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Filenin Sultanları, Hırvatistan’ı 3-2 yenerek 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları, Hırvatistan’ı 3-2 yenerek 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

01 Eylül 2019 Pazar 22:05
Filenin Sultanları, Hırvatistan’ı 3-2 yenerek 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları, Hırvatistan’ı 3-2 yenerek 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 22:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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