  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Üsküdar için arınma vakti! Zekeriya Say yazdı Cumhurbaşkanı’ndan tarih manifestosu Satıcıya bir daha ulaşamadı! Çiçek almak isterken 33 bin 400 lirasından oldu Bakan Gürlek duyurdu: ‘İmamoğlu suç örgütü' davasına ek iddianame hazırlığı Bakan Gürlek açıkladı! Ahbap ve Kuriş soruşturmasında itiraflar Ulusalcılar yine İsrail'in kucağında! Hakan Fidan'a attıkları iftiralar tutmadı tutmayacak! Gürlek tüyler ürperten adli gelişmeyi duyurdu: Gülistan Doku dosyasında dehşete düşüren detay! ‘Kimyasal madde kullanılmış olabilir’ Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz Microsoft'tan Suriye adımı! Karahasanoğlu iki yüzlülüğü böyle ortaya koydu
Spor Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası maçlarına başlıyor! İlk rakip Almanya
Spor

Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası maçlarına başlıyor! İlk rakip Almanya

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası maçlarına başlıyor! İlk rakip Almanya

Türkiye, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Almanya ile karşılaşacak. Filenin Efeleri'nin kritik mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası mücadelesi başlıyor.

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Filenin Efeleri'nin kritik mücadelesi TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçları programı şu şekilde:

Bugün:

20.00 Türkiye-Almanya

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Fransa-Türkiye

13 Eylül Pazar:

17.00 İsviçre-Türkiye

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Romanya-Türkiye

16 Eylül Çarşamba:

17.00 Türkiye-Letonya

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosu şöyle:

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23