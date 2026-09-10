Filenin Efeleri, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası maçlarına başlıyor! İlk rakip Almanya
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında bu akşam saat 20.00’de Almanya ile karşılaşacak. Filenin Efeleri'nin kritik mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası mücadelesi başlıyor.
Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Filenin Efeleri'nin kritik mücadelesi TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekibin grup maçları programı şu şekilde:
Bugün:
20.00 Türkiye-Almanya
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Fransa-Türkiye
13 Eylül Pazar:
17.00 İsviçre-Türkiye
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Romanya-Türkiye
16 Eylül Çarşamba:
17.00 Türkiye-Letonya
Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosu şöyle:
Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz
Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.