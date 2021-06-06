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Spor Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'de
Spor

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'de

Portekiz’in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi 2. etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu’ndaki beşinci maçında Portekiz’i 3-0 yendi. Milliler bitime bir maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantiledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:21:00 -
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez Dörtlü Final'de

Filenin Efeleri, gruptaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Salon: Desportivo Municipal

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Roy Goren (İsrail)

Portekiz: Tavares Rodrigues, A.Ferreira, P.Martins, M.Ferreira, Marques, Cevticanin, Casas (L) (Da Silva Violas, L.Martins, Teixeira, Alves)

Türkiye: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Kaan, Ahmet, Efe, Arda, Mirza, Mustafa)

Setler: 28-30, 16-25, 16-25

Süre: 76 dakika (32,23,21)

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