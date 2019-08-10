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Fildişi’nde kesilecek hayvanlar diyanet gönüllüleri tarafından denetlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Vakfı adına Fildişi Sahilleri’nde kesilecek ve dağıtılacak hayvanların yerinde denetimini gerçekleştirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:45
Fildişi’nde kesilecek hayvanlar diyanet gönüllüleri tarafından denetlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Vakfı adına Fildişi Sahilleri’nde kesilecek ve dağıtılacak hayvanların yerinde denetimini gerçekleştirdi.


Kurban Bayramı’na saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Vakfı ise Afrika’nın batısında bulunan Fildişi Sahilleri ülkesinde Adibjan bölgesinde, bayramdakesilecek hayvanları gönüllüler ile birlikte denetledi. O gönüllüler arasında Tiyatrocu Bahadır Yenişehiroğlu’da yer aldı. İHA mikrofonlarına konuşan Yenişehiroğlu, "Afrika kıtasındayız, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Vakfı adına sizin emanetlerinizi yerinde tespit etmeye geldik. Diyanete güvendiniz, vakfa güvendiniz bizler de bu yapılan bu organizasyonu gönüllü olarak denetliyoruz. İşte emanetleriniz burada, 6 bin 300 hisse bayramda dağıtıma gidecek. Emanetlerinize gözümüz gibi bakıyoruz. Kurban Bayramı’nda bu hayvanlar kesilerek buradaki insanlara her yıl olduğu gibi gönül köprüleri kurularak evlerine dağıtılacak. Halen kurban bağışlamayan kardeşlerimiz varsa diyanete, gönül rahatlığı ile vakfa bağışlarını yapabilirler. Acaba kesiliyor mu, acaba emanetlerimiz yerine ulaşıyor mu gibi akllarının bir köşesinde soru işareti olanlar olabilir. Yedi kıt’ada diyanet bu çalışmaları sürdürüyor. Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş diyoruz" dedi.


Denetimleri yerinde inceleyen gönüllülerin yanına ise bölge halkı gelerek minnet ve şükranlarını ileterek Kelime-i Tevhid getirdi. Ortaya ise dostluk ve kardeşliğin en güzel renkleri ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:45
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