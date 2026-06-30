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Spor Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup eden Norveç, son 16'ya adını yazdırdı
Spor

Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup eden Norveç, son 16'ya adını yazdırdı

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Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup eden Norveç, son 16'ya adını yazdırdı

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup eden Norveç, son 16 turuna yükseldi. Norveç, bir üst turda Brezilya ile karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç ile Fildişi Sahili, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği mücadelenin 39. dakikasında Antonio Nusa'nın golüyle Norveç 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

 

 

74. dakikada Amad Diallo'nun fileleri havalandırmasıyla Fildişi Sahili umutlansa da 86. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Stale Solbakken'in öğrenceleri sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Norveç, son 16 turunda Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

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