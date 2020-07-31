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Fildişi Sahili'ndeki Müslümanlar bayram namazını eda etti

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:21:50 -
Fildişi Sahili'ndeki Müslümanlar bayram namazını eda etti
KORHOGO/HARTUM (AA) - Fildişi Sahili Cumhuriyeti'ndeki Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde Kurban Bayramı namazını kıldı.
Namazını kılmak için ülkenin kuzeyinde bulunan Korhogo eyaletindeki Kebir-i Camisi'nin İmamı Gaoussou Cisse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye dua ettiklerini ifade etti.
Cisse, “Her yıl Türkiye’den gelen ekipler, bizi unutmadan hep yardım takdim etti. Türkiye, bizim ve tüm Müslümanların başkentidir. Cansuyu ekipleri, kendi ailelerini bırakıp bizimle bayramlaşmaya geldiklerinden ve birçok ihtiyacı karşıladığından dolayı minnettarız.” dedi.
Cisse, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Müslümanlar için ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Kurban eti dağıtmak üzere gelen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi de camideki Müslümanlarla bayramlaştı.

- Sudan

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Hamduk, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Sudan halkının ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Allah, halkımıza ve milletimize barış, güvenlik ve bereketi sağlasın. Kurban Bayramı, Sudan halkının dayanışma ve karşılıklı bağımlılık geleneklerini ve değerlerini hatırlamak için bir fırsattır. Bayramınız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

El-Burhan da yayımladığı mesajında, vatandaşların birlik olması ve demokrasinin sağlamlaştırılması çağrısında bulundu.


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