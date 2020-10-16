  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot çağrısı
Aktüel

Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:25:21 -
Fildişi Sahili'nde muhalefetten cumhurbaşkanlığı seçimlerini boykot çağrısı

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 2 aday, mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını engellemek için boykot çağrısında bulundu.

Ay sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie ve eski Başbakan Affi N'Guessan, Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığına ilişkin açıklama yaptı.

N'Guessan ve Bedie, taraftarlarını Ouattara'nın 3'üncü döneminin önüne geçmek adına seçim sürecine ilişkin yürütülen tüm operasyonları mümkün mertebe engellemeye davet etti.

Muhalif liderler, Ouattara'nın adaylığının mümkün olan her şekilde boykot edilmesi gerektiğini kaydetti.

Fildişi Sahili'nde adayların seçim kampanyası resmen dün başlamıştı.

- 44 adaydan 4'ünün dosyası kabul edildi

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini 14 Eylül'de açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Guillaume Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Bedie, eski Başbakan N'Guessan ve Milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

- Ouattara, ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin, kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOGG'dan fiyat açıklaması
Ekonomi

TOGG'dan fiyat açıklaması

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından "fiyatı belli" iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı
Siyaset

Çavuşoğlu'nun tokat gibi cevap verdiği İsveçli Bakan dönüşte yaşadıklarını anlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'yi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Türkiye'..
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay