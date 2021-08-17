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Dünya Fildişi Sahili'nde kuş gribi alarmı
Dünya

Fildişi Sahili'nde kuş gribi alarmı

Fildişi Sahili'nin Grand-Bassam bölgesinde bir çiftlikte kuş gribine (H5N1) rastlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 05:13:00 -
Fildişi Sahili'nde kuş gribi alarmı

Grand Bassam Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'a 40 kilometre mesafedeki Mondoukou mevkisinde bir çiftlikte kuş gribi vakası tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, bölgedeki kümes hayvanlarının itlaf edilmesi ve gömülmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Bölgede kümes hayvanlarının satıldığı pazarların kapatılması ve bu hayvanlardan elde edilen ürünlerin satılması da yasaklandı.

Fildişi Sahili'nde 2006, 2015 ve 2017'de 42 çiftlikte tespit edilen kuş gribi nedeniyle 122 bin 700 kümes hayvanı itlaf edilmişti.

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