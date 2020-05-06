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Fildişi Sahili'nde İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Kovid-19 test sonucu iki kez negatif çıkan Bakan Abinan Kouakou'nun, rahatsızlığı nedeniyle yapılan üçüncü testinin sonucu pozitif çıktı - Senegal'de ise son 24 saatte 104 kişide daha Kovid-19 çıkmasıyla aktif vaka sayısı 927'ye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 20:56:29 -
Fildişi Sahili'nde İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanı Kovid-19'a yakalandı

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yakınındaki isimlerden olan İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanı Abinan Kouakou, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Bakanlık Özel Kaleminden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi iki kez negatif çıkan Bakan Kouakou'nun, aşırı halsizlik şikayeti üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hastanede Bakana yapılan üçüncü Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, Kouakou'nun tedavi altında alındığı ve durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Ülkede 745 aktif vaka bulunuyor. Kovid-19 bulaşan 18 kişi yaşamını yitirirken, 701 kişi sağlığına kavuştu.

- Senegal'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, son 24 saatte 1182 kişiye yapılan Kovid-19 testinden 104'ünün sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, böylece 823 olan aktif vaka sayısının 927'ye yükseldiği aktarılırken, virüs bulaşan 493 kişinin iyileştiği bilgisine yer verildi.

Ülkede Kovid-19 bulaşan 37 yaşındaki bir kişinin daha ölmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.


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