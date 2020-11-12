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Aktüel Fildişi Sahili'nde hükümetle muhalefet arasında buzlar eriyor
Aktüel

Fildişi Sahili'nde hükümetle muhalefet arasında buzlar eriyor

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Henri Konan Bedie ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 01:08:27 -
Fildişi Sahili'nde hükümetle muhalefet arasında buzlar eriyor

DAKAR (AA) - Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçilen Alassane Ouattara, sonuçları kabul etmeyeceğini duyuran muhalefet lideri Henri Konan Bedie ile bir araya geldi.

Ouattara, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, barışı ve güven ortamını yeniden sağlamak için oldukça samimi bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Barış ortamının, hem kendileri hem de Fildişi halkı için en büyük öncelik olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını belirten Ouattara, bu diyaloğun ilerleyen günlerde de devam edeceğini dile getirdi.

Bedie de muhalefet olarak Ouattara ile aralarındaki buzları eritmeye karar verdiklerini kaydederek 2010'da seçim sonrası patlak veren etnik çatışmaların bir daha yaşanmaması için görüşme halinde kalacaklarını ifade etti.

Ülkede 2010'daki seçim sonrası, dönemin Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo'nun koltuğunu yeni seçilen Ouattara'ya bırakmak istememesi sonucunda çıkan olaylarda 5 ayda 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Hükümet Sözcüsü Sidi Toure de seçimlerle ilgili çıkan olaylarda 85 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 484 kişinin de yaralandığını duyurdu.

- Muhalefet sonuçları kabul etmemişti

Cumhurbaşkanı adayları Pascal Affi N'Guessan ve Bedie, 31 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuş ve Ulusal Geçiş Konseyi kurmuşlardı.

Konseye, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı da olan Bedie'nin liderlik edeceğini bildiren N'Guessan, amaçlarının "adil, şeffaf ve kapsayıcı" cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemek olduğunun altını çizmişti.

N'Guessan, geçiş hükümetinin çok kısa sürede kurulacağını vurgulamıştı.

Ulusal Geçiş Konseyi'nin kurulmasının ardından konseyde yer alanlar hakkında "devlete komplo kurmak" suçlaması yöneltilmişti.

Bu kapsamda N'Guessan 7 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Bağımsız Seçim Komisyonu (CEI), geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın yüzde 94,27, N'Guessan'ın yüzde 0,99, Bedie'nin yüzde 1,66 ve Kouadio Konan Bertin'in de yüzde 1,99 oy aldığını duyurmuştu.

Muhalefet, CEI'yi hile yapmakla suçluyor.

Ouattara, cumhurbaşkanının görev süresini 2 dönemle kısıtlayan anayasa değişikliğinin kendisi ikinci dönemindeyken yapıldığını, dolayısıyla ilk döneminin "sayılmadığını" savunuyor.

Muhalefet ise Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor.


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