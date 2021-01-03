  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Fikri’ bozuğa bir tepki de CHP’den geldi
Gündem

‘Fikri’ bozuğa bir tepki de CHP’den geldi

CHP Milletvekili ve eski Bakan Fikri Sağlar’ın, “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:37:00 -
‘Fikri’ bozuğa bir tepki de CHP’den geldi

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli şeklindeki başörtülü hakim ve savcılar hakkındaki ifadelerine bir tepki de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Özeleştiri yapan Başarır, şunları dile getirdi:

Ayrıştırmayı bırakmamız lazım

“Fikri Sağlar’ın ifadelerine kesinlikle katılmıyorum. Adaleti dağıtan hakim, savcının elinde dövme olabilir. Başında türban olabilir. Sağcı olur, solcu olur, muhafazakar olur. Önemli olan adaletli olmasıdır. Yargı önemli bir alan ve orada her düşünceye sahip insan görev yapabilir. Sol görüşlüdür ama taraflıdır, adaletsizdir. Ben onu savunamam. Bunu ideolojiden yola çıkarak ayrıştırmayı asla doğru bulmuyorum. Bakın ben Mersin’de 3 çocuk annesi, eşini kaybetmiş, çocuğunu okutmak isteyen bir anneyi belediye başkanına götürdüm. ‘Ne iş yaparsın’ dedik, ‘Belediye otobüsü kullanırım’ dedi. Tüm sınavları geçti. Hiç bakmadık türbanlı mı, değil mi? 28 Şubat döneminde türban eyleminde bulunmuş biri olarak söylüyorum. Ayrıştırmanın hiçbir faydasını görmedik. 1998’de başörtülü arkadaşımı savunurken, polisten 25 dakika boyunca dayak yedim. Emniyet kayıtlarında da çıkar bu. Arkadaşım sınava giriyordu, bir dekan yardımcısı kızın kağıdını alıp atıyordu. Bizim ihtiyacımız olan ayrıştırmayı bir kenara bırakmak.”

İhraç talebi partinin bileceği iş

“Sağlar’ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da karşı olduğunu söyledi. İhraç talebi olacak mı?” sorusuna ise Başarır, şu cevabı verdi: “Onu bilmiyorum. Bu benim bilebileceğim bir konu değil. O konuda da bir yorum yapmak istemiyorum ama ben cümleleri, bu tür tartışmaları hiç doğru bulmuyorum. Bunu içtenlikle söylüyorum; türbanlı bir yurttaşımız gelip benden bir şey istediği zaman hiçbir önyargım olmadan gönülden ona yardımcı olmaya çalışıyorum.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sassas

Hayır hayır chp nin tepkisine sakın ama sakın aldanmayın oy kaybı yaşanacak korkusuyla fikriye birşeyler söyler gibiler geçin bunları hadi fikriyi gönderdiler okurları yazarları gazeteleri hepsi aynı tek dertleri islam inanın başka dertleri yok
  • Yanıtla
Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı
Medya

Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında Şubat ayında yayın hayatına geçmesi beklenen ve başrolünde Necati Şaşmaz'ın olduğu 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili payla..
Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam
Gündem

Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam

Posta Gazetesi'ne konuşan Fatam Girik, Selda Bağcan'ın, 'Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum' sözlerine cevap verdi...
Bakan Koca'dan yalancılara şamar! 'Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var'
Gündem

Bakan Koca'dan yalancılara şamar! 'Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Oda Tv'de çirkin bir başlıkla servis edilen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in yalanlarına cevap verdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay