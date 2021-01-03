‘Fikri’ bozuğa bir tepki de CHP’den geldi

Hasan Eğrigöz Ankara

Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli şeklindeki başörtülü hakim ve savcılar hakkındaki ifadelerine bir tepki de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi. Özeleştiri yapan Başarır, şunları dile getirdi:

Ayrıştırmayı bırakmamız lazım

“Fikri Sağlar’ın ifadelerine kesinlikle katılmıyorum. Adaleti dağıtan hakim, savcının elinde dövme olabilir. Başında türban olabilir. Sağcı olur, solcu olur, muhafazakar olur. Önemli olan adaletli olmasıdır. Yargı önemli bir alan ve orada her düşünceye sahip insan görev yapabilir. Sol görüşlüdür ama taraflıdır, adaletsizdir. Ben onu savunamam. Bunu ideolojiden yola çıkarak ayrıştırmayı asla doğru bulmuyorum. Bakın ben Mersin’de 3 çocuk annesi, eşini kaybetmiş, çocuğunu okutmak isteyen bir anneyi belediye başkanına götürdüm. ‘Ne iş yaparsın’ dedik, ‘Belediye otobüsü kullanırım’ dedi. Tüm sınavları geçti. Hiç bakmadık türbanlı mı, değil mi? 28 Şubat döneminde türban eyleminde bulunmuş biri olarak söylüyorum. Ayrıştırmanın hiçbir faydasını görmedik. 1998’de başörtülü arkadaşımı savunurken, polisten 25 dakika boyunca dayak yedim. Emniyet kayıtlarında da çıkar bu. Arkadaşım sınava giriyordu, bir dekan yardımcısı kızın kağıdını alıp atıyordu. Bizim ihtiyacımız olan ayrıştırmayı bir kenara bırakmak.”

İhraç talebi partinin bileceği iş

“Sağlar’ın sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da karşı olduğunu söyledi. İhraç talebi olacak mı?” sorusuna ise Başarır, şu cevabı verdi: “Onu bilmiyorum. Bu benim bilebileceğim bir konu değil. O konuda da bir yorum yapmak istemiyorum ama ben cümleleri, bu tür tartışmaları hiç doğru bulmuyorum. Bunu içtenlikle söylüyorum; türbanlı bir yurttaşımız gelip benden bir şey istediği zaman hiçbir önyargım olmadan gönülden ona yardımcı olmaya çalışıyorum.”