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Fikret Yeni’nin çantası projelerle dolu

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Seyhan’ın tüm sorunlarından arındırılacağını belirtti.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:28
Fikret Yeni’nin çantası projelerle dolu

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, ‘’Gönül Belediyeciliği’’ getireceği Seyhan’ı tüm sorunlarından arındırıp, şimdiye kadar yapılmayan belediyecilik hizmetleriyle buluşturma aşkıyla yola çıktıklarını belirtti.

 

Fikret Yeni, seçim kampanyası kapsamında bir araya geldiği mahalle sakinleri, sivil toplum kuruluşları ile odaların temsilcileri, ziyaret ettiği esnaf, katıldığı televizyon ve radyo programlarında, projelerini anlatmayı sürdürdü.

 

Göreve gelmeleri halinde yepyeni bir sayfa açılacak olan Seyhan’ı Türkiye’nin yeni markası yapacaklarını ifade eden Fikret Yeni, “Turizm sektörünün en önemli bileşimleri olan kültür, tarih ve doğal zenginliklere sahip, yaşanabilir mekânları, cazip yatırım ortamı ve ekosistemiyle adeta bir çekim noktası olan güzel kentimizin güzel ilçesini, yapacağımız hizmetlerle dünyanın her yerinde konuşulan ve bilinen yer haline getireceğiz” dedi.



Erdoğan’ın “Destek” sözünü hatırlattı

 

Fikret Yeni, bunu, Seyhan’da ve dolayısıyla Adana’da yaşayan 7’den 70’e her yaştan insanın mutluluğu ve refahı için yapmak zorunda olduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

 

‘’Asli görevlerimiz olan belediyecilik hizmetlerini en mükemmel şekilde yerine getirirken, Seyhan’ı, Seyhanlı hemşerilerimizle yöneteceğiz, birbirinden kıymetli projeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Her zaman ‘daha iyisini ve daha güzelini nasıl yaparız’ kaygısında olacağız. Çok kıymetli hemşerilerimize açıkladığımız projelerimizi, Adana mitinginde dile getirdiği gibi Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlıklarımız ve parti büyüklerimizin desteğiyle hızlı bir şekilde başaracağız.’’



Projelerde her ayrıntı düşünüldü

 

Fikret Yeni, Seyhan’ın 96 mahallesini kapsayacak 26 başlık altında 108 projeleri arasında bulunan Aile Yaşam Merkezi, Sosyal Konutlar ve Kültür Evi projeleriyle fark oluşturacaklarını ifade ederek, "Seyhan için fark oluşturacağımız projelerden biri de birçok mahallemize yapılacağı gibi Barış Mahallesi’nde de planlanan Aile Yaşam Merkezi Projesi olacak. Bu hizmetle birlikte, Seyhanlı hemşerilerimiz, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri içerisinde kafeteryalar, spor yapılabilecek alanlar, düğün salonu, kına evi, çocuk kreşi, ibadethane, sauna, hamam, teknoloji alanı ve otopark gibi ayrıntıların düşünüldüğü kapsamlı bir alana kavuşacak’’ diye konuştu.



Sosyal konutlar ve kültür evi projeleri

 

Fikret Yeni, geleneksel kültürümüzle günün şatlarına göre harmanlanan Sosyal Konutlar Projesi’nin de büyük yankı uyandıracağını vurguladı. Fikret Yeni, "240 bin metrekare alanda planlanan bu projede içerisinde modern park, kapalı semt pazarı, kreş alanı, dini tesis alanı, ilköğretim okulu alanı ve bunların yanı sıra 193 bin metrekarelik alanda da konut projesi bulunacak" dedi.

 

Fikret Yeni, Kültür Evi Projesi’nin ise, Anadolu’nun kadim kültürlerinden olan; misafirlerin ağırlandığı, taziyelerin kabul edildiği ‘’Köy odası’’ kültürünün modernize edilmiş halini oluşturacağını açıkladı.

 

Fikret Yeni, bin metrekare alan üzerine yapılması düşünülen projede, muhtar odası, kütüphane, sağlık kabini, köy odası ve çocuk oyun alanı yer alacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:28
  1. Adana
  2. kültür
  3. doğa

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