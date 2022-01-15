Fikret Yeni , tanışma toplantısında parti yönetimiyle bir araya geldi

Teşkilat binasında düzenlenen tanışma ve istişare toplantısında kendisini tanıtarak, teşkilatın önemine değinen İl Koordinatörü Fikret Yeni, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Batman Koordinatörü olarak görevlendirildiğini söyledi

Yeni, " Batman İl Teşkilatımız ile ilk toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Şu anda İl Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, Belediye ve İl Genel Meclis üyelerimiz, teşkilat kademesinde görev almış olan yönetim kurul üyelerimiz ile beraber uyumlu bir toplantı yaptık. İnşallah bu tanışma toplantısı oldu. Bundan sonra ki toplantılarımız daha geniş katılımlı olarak yapacağız. Amacımız Batman'a hizmet etmek, Batman'ın problemlerine ortak olmak ve çözümlerinde yardımcı olabilmek. Hem de il teşkilatımız ile Genel Merkez arasında bir köprü olmak en büyük görevimiz. Bu bağlamda objektifliği ön planda tutmak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Ben burada ki arkadaşlarıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

Batman İl Koordinatörlüğüne getirilen Fikret Yeni'ye hayırlı olsun dilekleriyle sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür ise, “İnşallah il koordinatörümüz ile uyumlu bir çalışma süreci içerisinde kutlu yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Teşkilatımızın yıllardır süren oturmuş yapısı ve başarılı çalışmalarıyla beraber Sayın Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilimizi 2023 hedefine hazırlamış olacağız. "diye konuştu.

Öte yandan Yeni ve Gür ilçe, belde, köy ve mezraları da ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.