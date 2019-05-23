Fikret Orman'dan kadın futbol takımına iftar



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip ve kulübün kadın çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vodafone Park'taki restoranda gerçekleştirilen iftara yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu da katıldı. Fikret Orman, kadın futbol takımının şampiyonluğunu teknik ekip ve oyuncularla pasta keserek kutladı. Kulübün kadın çalışanlarıyla sohbet eden Orman, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.