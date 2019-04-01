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Fikret Orman'dan Japonya ve Malezya açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:"Futbol takımımızın yaz kampını Japonya'da gerçekleştirmek ve yine bir başka dost ülke olan Malezya'da hazırlık maçları oynamak istiyoruz"

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:31
Fikret Orman'dan Japonya ve Malezya açıklaması


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbol takımının yaz kampını Japonya'da düzenlemek istediklerini belirtti.

Fikret Orman, Beşiktaş dergisindeki başyazısında siyah-beyazlı camiayı uluslararası arenada daha fazla bilinilirliliğe taşımak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Shinji Kagawa'nın da futbol takımımıza gelişiyle Japonya’da Beşiktaş rüzgarının estiğini söylemek, sanırım abartı olmaz. Artık, ülkemize gelen Japonlar, Vodafone Park'ı ziyaret etmeden seyahatlerini tamamlamazken, çok sayıda Japon taraftar da Beşiktaş'ın maçlarını izleyebilmek için Passolig kartı çıkarttı. Hatta sırf Beşiktaş için İstanbul’a yerleşen Japon dostlarımız, taraftarlarımız var artık. Geçtiğimiz ay Japonya’ya yaptığımız seyahatte de globalleşme yolundaki çalışmalarımızın yansımalarını çok net bir şekilde gördük. Futbol takımımızın yaz kampını Japonya'da gerçekleştirmek ve yine bir başka dost ülke olan Malezya'da hazırlık maçları oynamak istiyoruz."

Japonya ve Malezya'da bu düşünceleri için önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Orman, "Birlikte yürütülebilecek sportif, ticari ve sosyal sorumluluğa dayalı iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Hatta şimdiden Beşiktaş Sompo Japan ile Japonya Basketbol Ligi'nin güçlü takımlarından San-en NeoPhoenix arasında 'kardeş kulüp' anlaşması imzaladık. Bütün bunlar kulübümüz için daha başlangıç. Beşiktaşımızın dünyanın en önemli kulüplerinden biri olma yolunda yanımızda olacağınıza ve bize her zamanki destek olacağınıza inancım sonsuz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:31
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Futbol
  4. Japonya
  5. kamp
  6. Malezya
  7. SÜPERLİG

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