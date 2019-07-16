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Fikret Orman: “Yayıncı kuruluşun şartları yerine getirmesini bekliyoruz”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği-TFF toplantısı sonrasında konuştu.

16 Temmuz 2019 Salı 20:39
Fikret Orman: “Yayıncı kuruluşun şartları yerine getirmesini bekliyoruz”

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği-TFF toplantısı sonrasında konuştu. Yayıncı kuruluşun sözleşme şartlarını yerine getirmesini beklediklerini söyleyen Orman, “Yayıncı kuruluşun bundan sonraki muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu’dur” ifadelerini kullandı.


Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Maslak’ta bulunan merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, yardımcıları Adil Gevrek ve Erol Bedir’le birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantının gündem maddesi yayıncı kuruluştu. Bilindiği gibi yayıncı kuruluş, kulüplere yapacağı ödemede, Dolar kurunun 3.80 TL olarak sabitlenmesini istemişti. Ancak kulüpler bu oranı kabul etmedi. Bundan sonraki süreçte, yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu görüşecek.



“Ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmelerini istiyoruz”


Çok önemli bir toplantı yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Fikret Orman, “Yaklaşık 2, 3 hafta içinde hem TFF hem de Kulüpler Birliği, hem birlikte hem de ayrı ayrı birçok toplantı yaptık. Süper Lig resmi yayıncı kuruluşu, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana, önümüzdeki sezon için TFF’den bir takım finansal taleplerden bulunmaktadır. Bugün 18 kulübümüz ve TFF Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleriyle bu talepleri değerlendirdik. Kulüplerin finansal durumlarını göz önüne alarak, 18 kulüp olarak yayıncı kuruluşun hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği, sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini TFF aracılığıyla kendilerine iletilmesine karar verdik. Sizlerin aracılığıyla vereceğimiz mesaj budur” ifadelerini kullandı.



“Artık muhatapları TFF’dir”


Yayıncı kuruluşla, Kulüpler Birliği olarak bazı görüşmeler yaptıklarını söyleyen Fikret Orman, “Bu zamana kadar yayıncı kuruluş yetkilileriyle Kulüpler Birliği içinden oluşturduğumuz komiteyle bazı görüşmeler yapmıştık. Bu dakikadan sonra yayıncı kuruluşun yasal olan muhatapları TFF olacağı için, görüşmeleri TFF yürütecek. Biz federasyonumuza kendi fikirlerimizi ve duruşumuzu belli ettik. Onlara da bunu ilettik. Bundan sonrası TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun işi” diyerek, bundan sonraki süreçte konuyu Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yürüteceğini söyledi.



“Kulüplerin içinde bulunduğu durum ortada”


Yayıncı kuruluşun devam etmesinden yana olduklarını söyleyen Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, “Ancak bir de bir gerçek var ki, ligler başlıyor. Takımlar, kadrolarını kuracaklar. Bu yayın geliri takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bunların çoğu Euro üzerinden yapılmış sözleşmeler. Kulüplerin içinde bulunduğu durum da belli. Bunu da kendilerine ifade ettik. Kulüplerin şu anda içinde olduğu durum, herhangi bir jest yapacak durumda değil. Biz Kulüpler Birliği olarak ne yapabileceğimizi ve nerede duracağımızı tartıştık, konuştuk. Sonuç itibariyle TFF yetkililerine duruşumuzu altını çizerek izah ettiğimizi düşünüyoruz. Sezon başında avans ödemesi yapılıyor. Sözleşmeye göre onun yapılması lazımdı. 15 günlük bir süreci vardı, o da doldu ve ödeme yapılmadı. Onun üzerinden de 10 gün geçti. Biz de sözleşmede geçerli olan bütün gerekliliklerini yerine getirmelerini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:39
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