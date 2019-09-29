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Fikret Orman kararını verdi!

İstifa kararıyla gündeme gelen Fikret Orman, kongre kararının ardından aday olmayı düşündüğü kaydedildi.

29 Eylül 2019 Pazar 09:10
Fikret Orman kararını verdi!

Kongre kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, yeniden aday olmayı düşündüğü kaydedildi.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı alan Fikret Orman, aday olup olmamayı bir kez daha gözden geçirecek. Orman devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü ifade edildi.

Beşiktaş BaşkanıFikret Orman seçim kararı almıştı. Yönetim ise ikiye bölünmüş, bir taraf bu kararı onaylarken, bir kısım yönetici ise başkan Orman’ın yeniden aday olmasını talep etti.

Orman devam etmeye soğuk baksa da gelen bilgilere göre yeniden adaylığı da düşündüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 09:10
  1. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
  2. kongre
  3. Beşiktaş
  4. Fikret Orman

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