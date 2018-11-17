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Fikret Orman başkanlığa adaylığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki yılın mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeden aday olduğunu söyledi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 13:11
Fikret Orman başkanlığa adaylığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, gelecek yılın mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeden aday olduğunu açıkladı.

Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2018 yılı 4. olağan toplantısında konuşan Fikret Orman, son dönemde hakkında yapılan eleştiriler ve taraftarların protestolarına değindi.

Muhaliflere 'aday olun' çağrısı

Gelecek yıl seçim yapılacağını hatırlatan Orman, muhalif isimleri başkanlığa aday olmaya davet etti.

Mayıs ayındaki seçimi "düello" olarak nitelendiren Fikret Orman, şöyle devam etti.

"2019'un mayısında seçimimiz var. Daha önceki uygulamalarda çok daha eskiden adaylığını açıklayanlar var. Buyrun, mayıs ayında düello var. Gelin aday olun. Beşiktaş'ı karıştırarak, beni ve yönetim kurulunu insanların karşısında itibarsızlaştırarak bu işler olmaz. Biz, buralara tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Beşiktaş'a, Süleyman ağabeye yapılanları, Serdar Bilgili'ye edilen küfürleri yaşayarak geldik. Bir daha Beşiktaş'a onları yaşatmam. Aday olan varsa gelip aday olacak. Öyle 'Seçimi biz kazanırız.' diye bir şey söylemiyorum. Ona genel kurul karar verecek. Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Ailemizden, sağlığımızdan vereceğiz."

Başkan Orman, Süper Lig'in 12. haftasında 2-1 mağlup oldukları Demir Grup Sivasspor maçından sonra başkanlığı bırakmayı düşündüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya yarım saat uyku uyumadan geldim. Kendi kendime 'Ne yapıyorsun?' demiyor muyum zannediyorsunuz. Sivasspor maçının gecesindeki modum; 'Bu muydu bizim yaptığımız mücadelenin karşılığı. Haftanın her günü için çalışan başkan ve yönetim varken bu muydu?' idi. Maçtan sonra 'Bırakayım.' diye aklımdan geçti. Geçmedi dersem yalan söylerim. Amaç da oydu. 2019'un mayısında adayım. Yüreği olan varsa, kapalı kapılar arkasında o işleri yapmaya çalışmayın, çıkın ve 'Beşiktaş'ı böyle borç sarmalından çıkaracağız. Daha iyi transfer yapacağız. Fikret Orman temsil edemiyor, biz şöyle temsil edeceğiz. Basketbol takımını şöyle yapacağız.' deyin. Taraftarla oynamayın." 

Fikret Orman'ın başkan adaylığını açıklaması divan kurulu üyelerinden alkış aldı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 13:11
  1. Sivas
  2. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
  3. Beşiktaş
  4. Vodafone Park Moda Merkezi

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