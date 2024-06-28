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Aktüel Fikret Çetin'den açıklama: Sosyal medyada 'Diamond Tema planı'
Aktüel

Fikret Çetin'den açıklama: Sosyal medyada 'Diamond Tema planı'

Yeniakit Publisher
2024-06-28 15:44:00 - 2024-06-28 16:05:43

Sosyal medyada günlerdir devam eden 'Diamond Tema' tartışmasıyla ilgili açıklamada bulunan araştırmacı yazar Fikret Çetin, yüz yüze geldiği Tema ve çıktığı kanal ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Sosyal medyada günlerdir devam eden 'Diamond Tema' tartışmasıyla ilgili açıklamada bulunan araştırmacı yazar Fikret Çetin, yüz yüze geldiği Tema ve çıktığı kanal ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Araştırmacı yazar Fikret Çetin, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Diamond Tema defterini kapattığım video youtube kanalımda yayında!" şeklinde duyuruda bulundu.

Çetin, "Diamond Tema Kapanış Dosyası" adlı paylaşımında, Tema ile tartıştığı "Yer6" adlı Youtube kanalı yönetiminin bazı hukuki endişeler nedeniyle ve ayrıca Diamond Tema lehine bir plan dahilinde hareket ettiğini ileri sürdü.

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