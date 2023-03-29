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Medya Fıkrayı eksik yazmışsın Nihal! O ülkelerde CHP yok ki...
Medya

Fıkrayı eksik yazmışsın Nihal! O ülkelerde CHP yok ki...

Yeniakit Publisher
2023-03-29 18:51:00 -
Fıkrayı eksik yazmışsın Nihal! O ülkelerde CHP yok ki...

Parlamentoda namaz kıldırdığı görüntü ile gündeme gelen İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'u kaleme alan Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, insanları aptal yerine koyup, yıllarca dindarları ezen CHP'yi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olması sebebi ile mağdur edildiğini söyledi.

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, bugünkü köşe yazısında, parlamentoda namaz kıldırdığı görüntü ile gündeme gelen İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'u, Londra Belediye Başkanı Pakistanlı Müslüman Sadıq Khan'ı ve New Jersey eyaletinin ilk başörtülü hakimi Raffia Arshad'ı yazdı.

O ülkelerde CHP mi var Nihal?

Yazısında aktardığı üç ismin de Müslüman olmasından ve bulundukları ülkelerde İslam'ın gerekliliklerini yerine getirebilmelerinden bahseden Karaca, saydığı isimlerin görev yaptıkları ülkelerde bir CHP'nin bulunmadığını, dolayısıyla onların kiliseleri müze yapma hayallerinin olmadığını, bir Müslümanı başbakan yapabileceklerini, CHP eliyle kendisinin de başında bulunan başörtüsünün yasaklandığı gibi o ülkelerde bir CHP olmamasından dolayı böyle bir yasağın da olmadığını yazmayan Nihal Bengisu Karaca, köşesinde şu başlığı kullandı:

İskoçya Pakistanlı Müslümanı Başbakan yaparken Türkiye "Aleviye oy verilir mi?" yi tartışıyor, fıkra bu kadar.


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